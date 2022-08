Il caso Ruberti scuote il Pd De Angelis ritira la candidatura Letta | ' Dimissioni | scelta doverosa'

ilfoglio_it : ?? Dopo il video svelato dal Foglio, il Pd chiede le dimissioni di Albino Ruberti, braccio destro del sindaco di Rom… - Adnkronos : Pd e caso Ruberti, fonti Nazareno: 'Grave, non resti senza conseguenze' - Alessan67153720 : RT @Libero_official: Un caso a #Roma: in un video rubato il capo gabinetto di #Gualtieri #Ruberti minaccia un altro uomo dopo una cena con… - PoliticaNewsNow : Caso Ruberti, Cartaginese (Lega): 'Si faccia luce visto il ruolo che ricopriva in Campidoglio e prima in Regione' - AriellaAmie : RT @AriellaAmie: Il caso Ruberti-De Angelis squassa il Pd e l’amministrazione dem del Campidoglio. Ecco fatti e polemiche. Il caso Ruberti-… -

Nel video si vede il capo del gabinetto di Gualtieri, Albino, urlare e minacciare pesantemente un certo Vladimiro, e un certo Adriano. Vladimiro potrebbe essere il fratello di Francesco De ...Intanto scoppia il, filmato in una violenta lite, e il Pd: "Non resterà senza conseguenze". - Il podcast di Massimo Giannini 37 giorni al voto - Le ombre russe si allungano sulle urne E ...Non c’è pace in Campidoglio: dopo i tormenti che hanno accompagnato i cinque anni della giunta Raggi, un caso investe ora Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, porta ...“Si faccia luce, visto il ruolo che ricopriva in Campidoglio e prima in Regione” “Caso Ruberti non si chiude con le dimissioni. Si faccia luce, visto il ruolo che ricopriva in Campidoglio e prima in ...