Lazio-Empoli 2-0 | Patric e Vecino regalano alla Lazio un posto in Europa

(Di domenica 12 maggio 2024) Roma 12 maggio 2024 - Una rete per tempo edassicurata. Lasupera l'per 2-0 nel giorno del cinquantenario del primo scudetto e festeggia la qualificazione aritmetica almenoprossima Conference League.schiantano la squadra toscana, autrice di una partita organizzata, coraggiosa e tutt'altro che demeritevole, ma al tempo stesso poco incisiva negli ultimi metri. Ora Nicola ha il solo dovere di preparare lo scontro diretto con l'Udinese della prossima giornata: una sfida che potrebbe valere la salvezza con una giornata d'anticipo. Primo tempo Tudor conferma in larga parte le sensazioni della vigilia, con Hysaj abbassato sulla linea di difesa e Mandas ancora una volta titolare in attesa del rientro a pieno regime di Provedel. ...