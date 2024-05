Classifica Serie A 2023-2024 | tutti i risultati della 36^ giornata

Mancano tre turni per terminare la corrente stagione di Serie A. Saranno tre giornate decisive per decidere chi riuscirà a sopravvivere e a...

Atalanta-Roma: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario - Atalanta-Roma: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario - Atalanta e Roma si affrontano in un testa a testa valido per la Champions League in questa 36ª giornata di serie A. Vincere contro i bergamaschi è fondamentale per i giallorossi che ...

Amatrice Rieti in serie D, grande festa. Gardini: «Ci abbiamo sempre creduto». Le dediche di Rossi e Di Loreto - Amatrice Rieti in serie D, grande festa. Gardini: «Ci abbiamo sempre creduto». Le dediche di Rossi e Di Loreto - RIETI - Il sogno serie D è realtà: l’Amatrice Rieti vince 3-2 lo spareggio contro la W3 Maccarese. Grande festa a fine gara in campo e nel settore riservato agli oltre 600 ...

Serie A: Lazio-Empoli 2-0 DIRETTA - serie A: Lazio-Empoli 2-0 DIRETTA - LAZIO-Empoli 1-0 al 48'! Rete di Patric. Gran calcio d'angolo battuto da Zaccagni, con palla che spiove al centro dell'area piccola dopo il "buco" di Caputo sul primo palo. Il difensore biancoceleste ...