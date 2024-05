Empoli - le pagelle di CM | Caputo grazia la Lazi - Bereszynski si distrae e indirizza il match

(Di domenica 12 maggio 2024)o –2-0 Caprile 6: un paio di buoni interventi, ma non può nulla quando Patric gli sbuca davanti in area piccola.5: si p...

di Simone Cioni Arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria, dopo aver vinto lo scudetto a Napoli da comprimario, a Empoli Bartosz Beriszynski si è rivelato una pedina preziosa. Ed è proprio il difensore polacco a ...

Lazio – Empoli: 2-0, il tabellino - Lazio – empoli: 2-0, il tabellino - Lazio – empoli 2-0 (primo tempo 1-0) Marcatori: 45`+2p.t. Patric (L), 44`s.t. Vecino (L) Assist: 45`+2p.t. Zaccagni (L), 44`s.t. Pedro (L) LAZIO (3-4-2-1.