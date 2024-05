Saluzzi | Noi padri separati siamo invisibili Ignorati pure dalla ministra Roccella

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 12 maggio 2024) Nicolaè il vicepresidente dell’Associazione Papàdi Milano, una delle prime realtà nate in Italia, più di trent’anni fa, con l’obiettivo di tutelare i figli nella separazione, mettendo sullo stesso piano diritti e doveri di entrambi i genitori. In Italia, invece, nella quasi totalità dei casi, i figli si vedono sottrarre repentinamente la figura del padre. “L’associazione Papàdi Milano”, dice, “ha un parco utenti di circa 3mila nomi, le persone seguite sono diverse centinaia, sono invece una settantina quelle che ogni mese partecipano alle due tranche di eventi che facciamo in remoto o in presenza alla Casa delle associazioni di via Marsala. Incontri di auto aiuto che si svolgono tra le 21 e le 23 di ogni due settimane”. Numeri che testimoniano l’esistenza di un disagio nella società ...