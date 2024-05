Korda in campo agli Internazionali di Roma Le polemiche - il ‘forza Juve’ e Nedved… | cos’è successo|Altri sport

(Di domenica 12 maggio 2024) 2024-05-12 11:44:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Torna inoggi Sebastiandi. L’americano è al terzo turno dove affronterà il connazionale statunitense Fritz, dopo aver battuto l’italiano Cobolli.però arriva da una partita, quella appena citata, che è balzataonori della cronaca per motivi slegati al tennis. L’americano è stato provocato a ripetizione da un gruppo di tifosi che l’hanno beccato costantemente e in modo antiivo. Dopo la vittoria,ha rivolto loro un bacio polemico e, rivolgendosi alla telecamera, ha urlato un “Forza Juve”. Scontato partissero sonori e numerosi fischi dal pubblico di ...

Atp Roma 2024, il programma di oggi: Passaro, Darderi e Djokovic i big-match - Atp Roma 2024, il programma di oggi: Passaro, Darderi e Djokovic i big-match - È in corso al Foro Italico la sesta giornata degli Internazionali d'Italia, Atp Roma 2024. Oggi, domenica 12 maggio, sono due gli italiani a scendere in campo. Francesco Passaro inaugura la giornata ...

