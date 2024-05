Gasparri | Proseguiamo il lavoro di Berlusconi

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 12 maggio 2024) TORINO – Il capogruppo di Forza Italia, Maurizio, ha partecipato ieri alla presentazione delle liste dei candidati in corsa per le prossime elezioni regionali ed europee di Forza Italia, a Torino. “ildel nostro fondatore– ha detto l’ex ministro – Non ci facciamo intimidire da Conte, che fece il presidente del Consiglio senza prendere un voto”, ha concluso, che ha criticato anche l’ex sindaca torinese Chiara Appendino. L'articolo L'Opinionista.