Il marito di Scarlett Johansson spera che la mancanza di film Marvel quest’anno sia una cosa momentanea

Il regista dei due Aquaman della DC sarebbe intenzionato a passare alla concorrenza? Mentre la Sony Pictures e i Marvel Studios continuano la ricerca di un regista che sostituisca Jon Watts in Spider-Man 4, un nuovo rumor sostiene che entrambi gli ...

Con una mossa a sorpresa, i Marvel Studios avrebbero scelto l’interprete di Galactus , il villain divoratore di mondi, per The Fantastic Four , il film MCU dedicato ai Fantastic i Quattro. Si tratterebbe dell’inglese Ralph Ineson ; se confermato, ci ...

I Fantastici Quattro della Marvel : ritardo in vista per il film ? Ecco una nuova Data di uscita.

Fantastici 4, svelate le vere intenzioni di Galactus Non sono quelle che pensate - Fantastici 4, svelate le vere intenzioni di Galactus Non sono quelle che pensate - Il famoso Divoratori di Mondi dei fumetti potrebbe avere delle motivazioni totalmente diverse per recarsi sulla Terra nel film MCU.

Deadpool & Wolverine, perché Kevin Feige aveva rifiutato la prima proposta di Ryan Reynolds - Deadpool & Wolverine, perché Kevin Feige aveva rifiutato la prima proposta di Ryan Reynolds - Ryan Reynolds ha proposto numerose idee a Kevin Feige, ma la primissima per Deadpool & Wolverine è stata scartata e il presidente dei marvel Studios oggi rivela il perché.

Thor 5: il regista di Mad Max, George Miller, dirigerà Chris Hemsworth nel sequel dedicato al dio del tuono - Thor 5: il regista di Mad Max, George Miller, dirigerà Chris Hemsworth nel sequel dedicato al dio del tuono - Probabilmente Taika Waititi non tornerà a dirigere un altro film di Thor per i marvel Studios dopo Love and Thunder. Sarà George Miller a portare avanti il franchise