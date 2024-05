LIVE Passaro-Borges 6-4 - 6- - 6 -7, ATP Roma 2024 in DIRETTA | tie-break decisivo stavolta fat -le, MONUMENTALE torneo dell’azzurro che si arrende con match point

(Di domenica 12 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DARDERI-ZVEREV DALLE 20.30 Si chiude qui lae ildi Francesco. Vi ricordiamo l’appuntamento con Zverev-Darderi stasera, con un saluto sportivo e un ringraziamento a tutti gli amici di OA Sport! 14:25 Onore a Francesco, che probabilmente ritroveremo come WC nel Challenger di Torino. Purtroppo, è fuori di 18 posti dalle qualificazioni del Roland Garros dove difficilmente entrerà. Il perugino potrà però scalare fior di posizioni se saprà ripetersi su questollo. 14:24 Le statistiche ci dicono di unsuperlativo al servizio, ceduto soltanto una volta nel 1° set contro le due del portoghese, sempre ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -20 Di Giannantonio prova una traiettoria impossibile per passare Espargarò e finisce largo. Resta quarto. -20 Inizia a sgranarsi il gruppo. Bagnaia e Martin hanno 7 decimi sugli inseguitori. -21 Vinales ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.13 Tutto pronto per l’inizio del GP. 14.07 Prado punta nel GP di casa di riprendersi la Tabella Rossa lasciata a Gajser nello scorso Gran Premio. 14.03 Tra poco il via della preparazione di gara-1. 13.57 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1- Male Guadagnini che si trova solo ventunesimo. Bonacorsi quattordicesimo e Monticelli undicesimo. 1- Prado si prende la testa della classifica, secondo Febvre e terzo Gajser . Parte gara-1! 14.13 Tutto ...

MotoGP Le Mans, Gp Francia diretta LIVE: Bagnaia che duello con Martin! Acosta e Bezzecchi a terra - MotoGP Le Mans, Gp Francia diretta live: Bagnaia che duello con Martin! Acosta e Bezzecchi a terra - Il racconto in diretta del GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Si corre sul circuito di Le Mans. Sono previsti 27 giri. Partenza in programma per le 14.00 di domenica 12 ma ...

Verona-Torino, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Verona-Torino, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta live - Il Verona ospita il Torino per cercare ulteriori punti verso la salvezza. I granata provano a insidiare Napoli e Fiorentina. Baroni sceglie Noslin e Lazovic alle spalle di Bonazzoli. Juric con la ...

DIRETTA Serie A, Genoa-Sassuolo e Verona-Torino: segui la cronaca LIVE - diretta Serie A, Genoa-Sassuolo e Verona-Torino: segui la cronaca live - Calciomercato.it seguirà in tempo reale Genoa-Sassuolo e Verona-Torino, gare pomeridiane della trentaseiesima giornata ...