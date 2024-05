Mountain bike | Puck Pieterse trova la doppietta agli Europei - quinta Greta Seiwald

(Di domenica 12 maggio 2024) Arriva la seconda vittoria consecutivadinella prova olimpica del cross country per l’olandese. Il nuovo talento del ciclismo orange (va fortissimo anche su strada)un’altra meda d’oro continentale imponendosi in quel di Cheile Gradistei. In terra rumena dominio totale per la classe 2002 che va via alle rivali e trionfa in solitaria con il tempo di 01:28:09. La prima delle umane è l’austriaca Mona Mitterwallner che ripete la meda d’argento agguantata la scorsa stagione. Per lei ritardo comunque molto ampio, 1’12” dalla vetta. Meda di bronzo che va alla tedesca Nina Benz che ha prevalso nella lotta per la meda sulla svizzera Nicole Koller, ...

L’ Italia sale sul gradino più alto del podio nella staffetta agli Europei di Mountain Bike in svolgimento a Cheile Gradistei in Romania. Il team relay azzurro, composto da Simone Avondetto, Matteo Siffredi, Chiara Teocchi, Giada Martinoli, ...

Domenica esplosiva agli Europei di Mountain bike in quel di Cheile Gradistei, in Romania. In attesa delle gare olimpiche, quelle dei senior, è andata in scena stamattina la prova del cross country dedicata alle donne under 23. A vince re è la ...

