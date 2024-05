Uomini e Donne - Mario Cusitore rompe il silenzio dopo la fine del trono di Ida Platano | Non riesco a ritrovare la mia serenit - sono stato leggero ma…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 11 maggio 2024)gli avvenimenti delle scorse puntate di, nelle quali si è rivelata veritiera la segnalazione su, riguardo al suo incontro nel B&B insieme alla ex corteggiatrice di Alessandro Vicinanza, Melissa, come sappiamo Ida, molto delusa, ha deciso di cacciarlo dal programma. Infatti, messo alle strette,ha ammesso di esserein quel luogo e di conoscere Melissa, ma ha spergiurato che tra loro non sia accaduto nulla. Ida ha deciso a quel punto di abbandonare ilquesta delusione.la dedica social di ieri per la, poco fa, nelle sue Instagram Stories ha pubblicato il seguente messaggio: Ho ...