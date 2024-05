Lazza annuncia che diventerà papà Le foto tenere con la fidanzata Greta Orsingher e una valanga di auguri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) Lainsieme con il pancione, il primo test di gravidanza, l’ecografia dal ginecologo per assicurarsi che tutto stia procedendo al meglio, le piccole scarpine da ginnastica per il bebè che verrà.hato sui social, assieme ala, che. Ancora non si sa il sesso del nascituro, ma poco importa, il rapper è già al settimo cielo. I due hanno pubblicato una serie di video econ una semplice didascalia: “MINIZZALA” con l’emoji di una clessidra accanto. La notizia è stata accolta anche da moltissimi amici e colleghi come ad esempio Emma Marrone (“zia Emma”), Laura Pausini (“ma che bello,ragazzi”), Achille Lauro, Annalisa, Fred De Palma, Chiara Ferragni, ...