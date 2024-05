Tragedia in montagna - giù per 500 metri | è morto così

(Di domenica 12 maggio 2024)inin Alto Adige. Uno scialpinista di 26 anni, nato in Olanda ma con passaporto italiano, ènella zona delll’Ortles Minnigerode. È avvenuto tutto nella mattinata di oggi, domenica 12 maggio: il ragazzo, assieme a un compagno, aveva raggiunto la cima e aveva iniziato la discesa, a quota 3.700. A chiamare i soccorritori è stato un altro gruppo di alpinisti che si trovava su una via vicina. Dalle prime informazione sembra che abbia fatto un volo di 500. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino di Solda con il Pelikan 3 e la Guardia di Finanza per i rilievi. La salma è stata portata all’ospedale di Silandro. L'articolo proviene da The Social Post.

Incidente in montagna sul Gran Paradiso , nella zona dell'Herbetet in Valle d'Aosta , dove un Alpinista francese di 47 anni è scivolato perdendo la vita

Bolzano, incidente sull’Ortles: alpinista 26enne muore durante un’escursione, indagini in corso - Bolzano, incidente sull’Ortles: alpinista 26enne muore durante un’escursione, indagini in corso - Tragedia sulle montagne del Trentino. Uno scialpinista olandese di 26 anni è morto nella mattina di oggi 12 maggio 2024 sulla montagna Ortles in Alto Adige. L’uomo è caduto per 500 metri mentre stava ...

Montagna: tragedia sull'Ortles, muore scialpinista di 26 anni - montagna: tragedia sull'Ortles, muore scialpinista di 26 anni - Uno scialpinista di 26 anni è morto questa mattina sull'Ortles in Alto Adige dopo essere caduto mentre stava effettuando un'escursione assieme ad un'altra persona. La tragedia si è consumata a circa 3 ...

Uno scialpinista di 26 anni è morto sull'Ortles cadendo per 500 metri - Uno scialpinista di 26 anni è morto sull'Ortles cadendo per 500 metri - Il giovane, nato in Olanda, con passaporto italiano, era con un'altra persona; a causare l'incidente, secondo le prime ipotesi, la scarsa visibilità in vetta. Sul posto il soccorso alpino della guardi ...