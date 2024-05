(Di domenica 12 maggio 2024) L’attrattiva delle destinazioni estere per i pensionati italiani continua a crescere. Secondo gli ultimi dati Inps aggiornati, nel corso del 2023, sono state erogate oltre 310.000all’estero, con un dispendio totale di circa 1.600 milioni di euro, rappresentando il 2,3% del totale dellepagate dall’istituto. Questi pagamenti si estendono su circa 160, includendo sia leliquidate in base alla contribuzione italiana sia quelle in regime internazionale. Le ultime, specificatamente, ammontano a circa 680.000, con il 36% erogato fuori dall’Italia per un valore di quasi 562 milioni di euro. Gli italiani decidono di passare la pensione all’estero Dal punto di vista geografico, la maggior parte dei pagamenti si concentra in Europa (48%), seguita dall’America (38%) e dall’Australia (11%). C’è ...

Pensioni, i migliori paesi dove vivere al mondo nel 2024 - pensioni, i migliori paesi dove vivere al mondo nel 2024 - Dove passare la pensione nel 2024 La rivista International Living ogni anno stila il “Global Retirement Index”, che elenca i migliori paesi dove vivere la pensione, basandosi su vari fattori come ...

Noleggio auto, come evitare le trappole che fanno lievitare il conto - Noleggio auto, come evitare le trappole che fanno lievitare il conto - Dalle polizze assicurative, agli addebiti per graffi o ammaccature mai procurati: i consigli per farsi trovare pronti al momento della firma del contratto e ...

Polizze sanitarie: cosa coprono e come sceglierle - Polizze sanitarie: cosa coprono e come sceglierle - Con i conti pubblici sempre più in affanno, può essere opportuno attrezzarsi da soli. Ecco le voci da considerare per una scelta consapevole e le trappole da ...