Tv - ascolti record per Nunzia De Girolamo con Ciao Maschio

(Di domenica 12 maggio 2024) ÈdiperDee il suo. La puntata andata in onda ieri sera ha registrato il 23% di share e 1 milione di telespettatori. È, considerando le quattro edizioni del programma, la puntata, in termini percentuali, più vista di sempre. Nel salotto della Desedevano Jerry Calà, Raz Degan e Paolo Ruffini che hanno approfondito il tema della fine di un amore. Anche sui social la puntata ha riscosso molto successo, facendo risultare l'hastag #tra i più discussi della specifica fascia oraria.

Ancora un Record per l’ Eurovision Song Contest che ottiene il 36% di share (due punti percentuali in più rispetto allo scorso anno) con una platea di 5 milioni 340 mila telespettatori. Un numero sostenuto da un picco di 6 milioni 663 mila ...

ESC2024, record di ascolti nella 68ˆedizione - ESC2024, record di ascolti nella 68ˆedizione - Ancora un record per l’Eurovision Song Contest che ottiene il 36% di share (due punti percentuali in più rispetto allo scorso anno) con una platea di 5 milioni 340 mila telespettatori. Un numero soste ...

Svizzera trionfa all'Eurovision Song Contest 2024, Angelina Mango si piazza settima - Svizzera trionfa all'Eurovision Song Contest 2024, Angelina Mango si piazza settima - L'Eurovision Song Contest 2024 ha registrato un nuovo record di ascolti, con una platea di 5 milioni 340 mila telespettatori. La Svizzera ha trionfato con Nemo, mentre l'Italia, rappresentata da Angel ...

EUROVISION 2024 - Record di ascolti, picco di 6,7 milioni di telespettatori per Angelina Mango - EUROVISION 2024 - record di ascolti, picco di 6,7 milioni di telespettatori per Angelina Mango - Ancora un record per l'Eurovision Song Contest che con la serata finale ottiene il 36% di share (due punti percentuali in più rispetto allo scorso anno) con una platea di 5 milioni 340mila telespettat ...