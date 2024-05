Ucraina | Bonaccini - ' Strada e Tarquinio in netta minoranz - Pd è dalla parte di Kiev'

(Di domenica 12 maggio 2024) Roma, 12 mag (Adnkronos) - "Io stodella stragrande maggioranza dei dirigenti e dei militati del Pd.sono in una posizione ina, non sul programma del Pd che condividiamo al 98% ma sul punto di aver sostenuto la resistenzache secondo me, secondo la Schlein e secondo il Pd è giusto. La nostra posizione èdell'". Lo ha detto Stefanoa In mezz'ora.

Il tris dem calato per le Europee. Schlein: «Troppi No, fortissimi» - Il tris dem calato per le Europee. Schlein: «Troppi No, fortissimi» - PESARO -Scene da un matrimonio. Di quei matrimoni in cui tutto sembra perfetto e vengono ostentate le corrispondenze di amorosi sensi. Ma in realtà, come nel film di Bergman, le crepe ci ...

Cecilia Strada: «Ma quale censura, il vero problema è l’attacco alla 194» - Cecilia strada: «Ma quale censura, il vero problema è l’attacco alla 194» - Diritti (Politica) La candidata alle europee col Pd: «Su migranti e lavoro il partito è cambiato». «In Ucraina serve il negoziato, non altre armi. A Gaza Israele si comporta da terrorista, non da stat ...

Strage di Casteldaccia, indagato il titolare della ditta che ha fatto i lavori in subappalto: è accusato di omicidio colposo plurimo - Strage di Casteldaccia, indagato il titolare della ditta che ha fatto i lavori in subappalto: è accusato di omicidio colposo plurimo - C’è un indagato nell’inchiesta sulla morte dei cinque operai uccisi dal gas sprigionato dai liquami mentre lavoravano alla rete fognaria di Casteldaccia. Si tratta di Nicolò Di Salvo, il titolare dell ...