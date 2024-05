Il taglio di giugno non basterà | la Bce riporti i tassi al 2%

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link:&n... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

taglio dei tassi Bce sempre più probabile a giugno , con la conferma che diversi membri del Consiglio direttivo spingevano per una riduzione del costo del denaro già nel meeting di aprile. Dalle "minute", il resoconto in forma sintetica di quella ...

Bce pronta a tagliare a giugno, ma poi il ritmo dipenderà da Fed e inflazione Usa - Bce pronta a tagliare a giugno, ma poi il ritmo dipenderà da Fed e inflazione Usa - Allianz Global Investors, nel weekly outlook del Senior Economist Sean Shepley, analizza il percorso di riequilibrio dell’Eurozona e segnala le diverse posizioni all’interno della Banca centrale ...

Elezioni europee 2024: un punto di svolta per l'economia e i mercati - Elezioni europee 2024: un punto di svolta per l'economia e i mercati - Le elezioni europee del 8 - 9 giugno 2024 si avvicinano e molti cittadini si interrogano su come esprimere il proprio voto. Un consiglio che emerge con forza è quello di non 'bruciare' la propria pref ...

Taglio del nastro per il Porto Cervo Wine & Food Festival. Martina Colombari ha inaugurato l’edizione 2024 - taglio del nastro per il Porto Cervo Wine & Food Festival. Martina Colombari ha inaugurato l’edizione 2024 - Cookies Per far funzionare bene questo sito, a volte installiamo sul tuo dispositivo dei piccoli file di dati che si chiamano "cookies". Anche la maggior parte dei grandi siti fanno lo stesso. Arzache ...