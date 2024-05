+Europa | A Bergamo 25 centri per una città moderna e sicura - con periferie più vive

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 12 maggio 2024). L’8 e 9 giungo si vota sia per le elezioni amministrative a, sia per le consultazioni europee. Un appuntamento elettorale importante per la democrazia, che diventa occasione anche per ripensare lain chiave più aperta e cosmopolita. Della visione cheha del futuro disi è parlato nella conferenza stampa promossa dal capolista cittadino del partito Dino Paoli tenutasi domenica 12 maggio alla presenza di Alessandro Cecchi Paone, candidato alle elezioni europee a fianco di Emma Bonino nella lista “Stati Uniti d’Europa”. “Le istituzioni europee hanno bisogno di una ripartenza, di un ‘secondo tempo’ che ci conduca ad un’unificazione reale ed efficace delle politiche estera, di difesa e fiscale, arrivando anche ad una unica politica sanitaria comune – ha illustrato ...