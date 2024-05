LIVE Motocross - GP Galizia MXGP 2024 in DIRETTA | parte gara-1!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 12 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.13 Tutto pronto per l’inizio del GP. 14.07 Prado punta nel GP di casa di riprendersi la Tabella Rossa lasciata a Gajser nello scorso Gran Premio. 14.03 Tra poco il via della preparazione di-1. 13.57 La sfida per la vittoria sarà tra Prado, Gajser, Herlings e Febvre. 13.53 Per laper l’Italia occhio alla prestazione di Mattia Guadagnini. 13.48 Adamo vince-1 di MX2 dopo una sfida spettacolare con de Wolf. 13.42 Buon pomeriggio e benvenuti alladi-1 didi scena in. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale di, GP...