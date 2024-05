Uomo trovato morto in un edificio a Cantello | indagano i carabinieri

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri , venerdì 10 maggio 2024. Avellino – “Una rarissima aurora boreale visibile quella visibile dai cieli della nostra regione in queste ore serali del 10 maggio 2024. La webcam curata ...

Rapina in strada a Milano: gli rubano il Patek Philippe da 20mila euro - Rapina in strada a Milano: gli rubano il Patek Philippe da 20mila euro - Si è trovato un uomo in macchina all’improvviso e sempre all’improvviso ha visto sparire dal suo polso il Patek Philippe. Rapina in pieno giorno in via Cimarosa a Milano (zona Wagner) dove un 59enne ...

Si aggira in centro con fare sospetto: trovato con diverse dosi di hashish, cocaina e 'pasticche'. Arrestato un 29enne - Si aggira in centro con fare sospetto: trovato con diverse dosi di hashish, cocaina e 'pasticche'. Arrestato un 29enne - VERONA. Negli scorsi giorni sono state arrestate ben due persone dai carabinieri di Verona, in occasione di controlli del territorio finalizzati a prevenire e reprimere ogni forma di illegalità, con p ...

TRAGEDIA. Uomo morto in casa. Trovato con segni sul collo - TRAGEDIA. uomo morto in casa. trovato con segni sul collo - SAN MARCELLINO – È situata nella zona di confine tra San Marcellino e Trentola Ducenta l’abitazione dell’uomo trovato morto all’alba di ieri, sabato 11 maggio. Il cadavere è stato rinvenuto dalle ...