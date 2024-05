Empoli - sconfitta amara all' Olimpico | la Lazio vince 2-0

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) Roma, 12 maggio 2024 – Nella giornata in cui meriterebbe di raccogliere punti, l’è costretto a leccarsi le ferite: una cinicalo supera 2-0 all’. A due giornate dalla fine del campionato di serie A, azzurri ancora invischiati nella zona pericolosa della classifica, mentre la squadra capitolina è matematicamente in Europa (male che vada, in Europa Conference League). Nicola infoltisce il centrocampo inserendo Bastoni; Caputo torna titolare: al suo fianco, Cancellieri. Tudor non si avvale di Luis Alberto. Primo tempo-beffa per i toscani: giocano un buon calcio, ordinati e insidiosi, ma subiscono nel recupero. Al 20’, la prima occasione è dell’: Bastoni recupera un pallone sulla trequarti e va al tiro dai 22 metri: un bel mancino a rientrare che non trova però lo specchio della porta. Al 24’ ...