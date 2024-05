Cina | indice logistica e-commerce cresce ad aprile

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 12 maggio 2024) Pechino, 12 mag – (Xinhua) – L’dellaper l’e-cinese, un indicatore delle operazioni logistiche nel settore dell’e-, si e’ attestato a 113,2 punti ad, in aumento di 0,7 punti rispetto al mese precedente, come mostrato dai dati del settore. In particolare, il sottoche monitora il volume d’affari totale nel settore e’ aumentato di 1,3 punti su base mensile a 127,7 punti, secondo la Federazione cinese dellae degli acquisti. Anche il dato che monitora il volume d’affari nelle aree rurali e’ salito di 0,2 punti rispetto al mese precedente a 127,9 punti durante il periodo. Ladell’e-cinese ha continuato a migliorare ad ...