MotoGP 2024 | la classifica piloti aggiornata gara dopo gara

(Di domenica 12 maggio 2024) Ladeidellastagione. Una nuova e appassionata annata è cominciata con tutti e 21che vanno a caccia di Francesco Bagnaia: l’italiano della Ducati ha vinto gli ultimi due Mondiali e vuole il terzo per entrare nell’olimpo del Motomondiale. Occhio a Jorge Martin, Marc Marquez ed Enea Bastianini. Di seguito la, per avere sempre la situazione sotto controllo. LAJorge Martin (Pramac Racing Ducati) 129 pt Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 91 pt Marc Marquez (Gresini Racing Ducati) 89 pt Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) 89 ...

La classifica piloti del Mondiale di MotoGP aggiornata dopo il Gran Premio di Spagna 2024 a Jerez. Pecco Bagnaia trionfa e, complice la caduta di Jorge Martin, rientra in piena corsa per il titolo Mondiale, scavalcando anche il compagno di scuderia ...

