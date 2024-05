Beffa in Olanda - il Roda manca la promozione diretta in Eredivisie | una settimana fa la beffarda invasione di campo

(Di domenica 12 maggio 2024) Un errore, imperdonabile nell’era del mondo collegato dalla rete, condanna il, club olandese di seconda divisione, ad unagrande almeno quanto il danno subìto sul. Lo scorso 3 maggio, a causa di un errore dello speaker dello stadio, i tifosi delavevano festeggiato laaritmetica in. In realtà il Groningen, che avrebbe dovuto perdere per essere matematicamente fuori dalla corsa per la massima serie, aveva segnato il pareggio al 95? contro il Telstar. Solo in un secondo momento lo speaker si è accorto della rete e ha avvertito le persone del pareggio. Tutto da rifare. Con il matchrinviato all’ultima giornata. L’avversario? Proprio il Groningen che tra le mura amiche si è imposto col risultato di 2-0 con le reti di ...

