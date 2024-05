Europa League - c’è il verdetto ufficiale | sul Napoli

(Di domenica 12 maggio 2024) La stagione delè disastrosa e gli azzurri sperano nella qualificazione all’: ora, però, c’è l’ufficialità. La sconfitta di ieri pomeriggio contro il Bologna ha scatenato nuovamente l’ira dei tifosi azzurri. I due gol subiti nei primi 12 minuti di gioco hanno fatto iniziare una dura contestazione da parte delle due curve che hanno sommerso di fischi i ragazzi di Francesco Calzona. La Curva A, inoltre, ha interrotto la tregua con Aurelio De Laurentiis. Dopo la “pace” sancita nell’aprile dello scorso anno, De Laurentiis non era mai stato attaccato in maniera diretta. Nel corso del match di ieri, invece, la Curva ha intonato cori durissimi nei confronti del presidente azzurro e lo ha invitato ad andare a via da. La stagione degli azzurri è totalmente da dimenticare e il...

Napoli , 11 maggio 2024 - Il Napoli resta all'inferno, il Bologna si imbarca per il Paradiso. La partita del Maradona non può che confermare il destino che entrambe le squadre si sono meritate alla fine di una stagione all'opposto: gli azzurri ...

Thiago Motta-Napoli: perché non andò in porto Ecco rivelata la verità - Thiago Motta-napoli: perché non andò in porto Ecco rivelata la verità - Nell’estate 2023, all’addio di mister Spalletti, Aurelio De Laurentiis svolse un casting di più di 10 possibili nomi per rimpiazzare il toscano sulla panchina del napoli, trovando infine accordo solo ...

Napoli, altro record negativo: non subiva un avvio così shock da 14 anni, sempre contro il Bologna - napoli, altro record negativo: non subiva un avvio così shock da 14 anni, sempre contro il Bologna - Altro record negativo in questa stagione per il napoli: non subiva un avvio così shock da 14 anni, ancora una volta contro il Bologna.

Thiago Motta, anche un 9 in pagella: "Ha fatto bene a non accettare il Napoli" - Thiago Motta, anche un 9 in pagella: "Ha fatto bene a non accettare il napoli" - È quasi simbolico che Thiago Motta, lungamente corteggio da Aurelio De Laurentiis in estate, abbia conquistato la Champions league proprio in casa del napoli. Al Bologna manca ...