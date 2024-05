(Di domenica 12 maggio 2024) Il 23enne perugino, numero 240 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, cede al 27enne portoghese Nuno Borges Francescodi scena aldeglid'Italia (terra, montepremi 9.094.379 euro), torneo Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. Il 23enne perugino, numero 240

Internazionali d’Italia, Passaro spreca un match point ed esce al terzo turno - internazionali d’Italia, passaro spreca un match point ed esce al terzo turno - (Adnkronos) – Francesco passaro esce di scena al terzo turno degli internazionali d'Italia (terra, montepremi 9.094.379 euro), torneo Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battu ...

