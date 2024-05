Tra Inter e Calhanoglu è un vero matrimonio | le premesse e gli effetti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 12 maggio 2024) L’ha trovato in Hakanun trascinatore, un autentico leader su cui contare in ogni battaglia. Il turco ha trovato nell’una casa nella quale sentirsi a tutti gliin famiglia. IL RAPPORTO – Che la storia tra l’e Hakanpotesse trasformarsi in una relazione segnata da un vincolo così duro e significativo, probabilmente in pochissimi avrebbero potuto immaginarlo. Quando è arrivato nella Milano nerazzurra, nell’estate del 2020, il turco si presentava come un trequartista mai esploso definitivamente nella sponda rossonera, sempre alle prese con un ostacolo da superare per il passaggio definitivo verso lo status di giocatore top a livello europeo. I nerazzurri, dal canto loro, vedevano tendenzialmente con scetticismo l’approdo ad Appiano Gentile ...