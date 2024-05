LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | Maestri e Pietrobon in test - gruppo a 2’20

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 13.42 Maestri e Pietrobon stanno affrontando l’asperità annunciata in precedenza, prima di dirigersi verso la costa tirrenica ed entrare in Campania. 13.39 3’30” ora ...

13.55 140 km al traguardo. 13.51 Terminato lo strappo, ora la strada va all'ingiù per dirigersi verso il litorale casertano. 13.50 Il gruppo si allunga in ...

Disavventura ieri sera per Costacurta negli studi di Sky: nel tentativo di simulare un azione di Milan-Cagliari si fa male in diretta tv Presente, come di consueto, negli studi di Sky Sport per il postpartita di Milan Cagliari di ieri ...

DIRETTA ONLINE - Serie A, Hellas Verona-Torino: live report, formazioni e dettagli - diretta ONLINE - Serie A, Hellas Verona-Torino: live report, formazioni e dettagli - VERONA - Hellas Verona-Torino, 36° turno del campionato di serie A. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità.

La Lazio conquista un posto in Europa, battuto l'Empoli 2-0 grazie ai gol di Vecino e Patric - La Lazio conquista un posto in Europa, battuto l'Empoli 2-0 grazie ai gol di Vecino e Patric - La Lazio oggi scende in campo per la trentaseiesima giornata di Serie A contro l'Empoli. Prima della partita, i biancocelesti festeggeranno i 50 anni dal primo scudetto insieme ai ...

MotoGP Le Mans, Gp Francia diretta LIVE: Bagnaia e Martin si giocano la gara, che finale! - MotoGP Le Mans, Gp Francia diretta LIVE: Bagnaia e Martin si giocano la gara, che finale! - Il racconto in diretta del GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Si corre sul circuito di Le Mans. Sono previsti 27 giri. Partenza in programma per le 14.00 di domenica 12 ma ...