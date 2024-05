Arisa lascia a bocca aperta nella sua ultima intervista | Ecco cosa faccio quando sono innamorata

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 11 maggio 2024) Rosalba Pippa, in arte, in una recenterita a Il Corriere della Sera, ha presentato il suo nuovo singolo Baciami stupido. La cantante ha definito il brano come “un modo per attirare l’attenzione di qualcuno senza fargli vedere che sei troppo interessata. Il brano racconta un momento perfetto tra due persone. Il bacio, che celebra l’amore in ogni sua forma, senza distinzioni di genere“. Quindi, ha raccontato alcuni dettagli sulla sua vita sentimentale e sulle “pazzie” che ha fatto per amore. “Vivo lunghi periodi senza relazioni. Il primo vero fidanzato è arrivato a 24 anni, l’autore di Sincerità. Non ho mai avuto particolare bisogno della presenza di qualcuno accanto a me,indipendente, da sola sto bene“, ha spiegato la vincitrice di Sanremo 2014, che ha aggiunto: Eppure mi dicono: “Rosalba, ...