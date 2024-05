Conte punzecchia le destre parlando di svolta autoritaria che presenta assonanze con il progetto della P2 e scatena l’ira della Lega

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 12 maggio 2024) “Questo congresso si colloca in un momento estremamente difficile per il nostro paese. Il governo ha trovato un punto di equilibrio nello stravolgimentoCostituzione: vogliono un premier che assommi in sé poteri rafforzati, esautorando la figura del Capo dello Stato emarginando il parlamento e assoggettando i magistrati alla figura del potere politico”. Lo ha detto il leader M5S, Giuseppe, nel corso del suo intervento al congresso nazionale dell’Anm. “Pensare di realizzare un ordinamento costituzionale incentrato sulle prerogative del potere politico è una cosa che non si è mai vista nel mondo e va denunciata con forza”, ha detto ancora. Quindi ha spiegatocome si sia ad un “bivio storico per il nostro Paese. Il governo, insieme alle forze di maggioranza però hanno trovato un punto di equilibrio. Io ...