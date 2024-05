Atalanta - contro la Roma c’è anche il capitano Rafael Toloi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) Bergamo, 12 maggio 2024 – Nell’impegnata stasera alle 20.45 al Gewiss Stadium, come sempre sold out,laper una sorta di spareggio per il quinto posto, torna tra i convocati il. Il 33 difensore brasiliano naturalizzato italiano, peraltro lontano ex di turno, in giallorosso nell’annata 2014-15 con Garcia in panchina, torna a disposizione di Gasperini dopo l’infortunio muscolare subito a Monza e potrebbe trovare spazio nella ripresa per dare fiato a Djimsiti. Nellaassente Dybala non convocato per problemi muscolari, al suo posto giocherà Baldanzi, è assente l’ex Spinazzola che ha chiuso anticipatamente la sta stagione per un infortunio al flessore. Nerazzurri e giallorossi sono appaiati a 60 punti, all’andata hanno fatto ...