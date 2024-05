MXGP - Jorge Prado domina Gara-1 del GP di Galizia e si porta a -3 in classifica da Tim Gajser

(Di domenica 12 maggio 2024)è profeta in patria e si aggiudica-1 del Gran Premio di, sesto appuntamento del Mondiale2024. Sul tracciato di Lugo, città natale del pilota spagnolo, la prima manche è andata liscia come l’olio per il padrone di casa che vuole a tutti i costi la doppietta.(Gas Gas) ha vinto-1 con un margine di 2.0 sul francese Romain Febvre (Kawasaki), ma rallentando parecchio nelle battute conclusive, quindi è terzo l’olandese Calvin Vlaanderen (Yamaha) a 2.5. Quarto un altro olandese Jeffrey Herlings (KTM) a 16.6, quinta posizione per lo svizzero Jeremy Seewer (Kawasaki) a 23.2, quindi è sesto lo sloveno Tim(Honda) a 27.7. Settimo l’olandese Glenn Coldenhoff (Fantic) a 43.6, ottavo lo svizzero ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1- Male Guadagnini che si trova solo ventunesimo. Bonacorsi quattordicesimo e Monticelli undicesimo. 1- Prado si prende la testa della classifica, secondo Febvre e terzo Gajser . Parte gara-1! 14.13 Tutto ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9- Gajser scatenato sorpassa Bogers e Guillod, sale in sesta posizione. 8- Gajser sale all’ottavo posto, superato Jonass. 7- In difficoltà gli italiani, Bonacorsi tredicesimo, Monticelli quattordicesimo, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.56 Grazie per averci seguito e appuntamento alle 17 per gara-2. 14.55 Prado domina dal primo all’ultimo giro, Febvre tiene il passo ma non riesce mai ad infastidirlo. Da segnalare le rimonte di Herlings ...

