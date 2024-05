MotoGP - GP Francia | risultati e ordine di arriv - trionfo di Martin

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 12 maggio 2024) Allo scattare dei semafori del Gran Premio di, Francesco Bagnaia parte meglio del pole sitter Jorge, mentre Marco Bezzecchi perde terreno dopo un’impennata iniziale. La gara si accende subito, con Pedro Acosta che guadagna terreno, ma poi firma una staccata troppo aggressiva, finendo in ghiaia e abbandonando la gara. Poco dopo, anche Marco Bezzecchi mette un punto fermo al proprio Gran Premio, cadendo al quarto giro. Aleix Espargaro occupa la terza piazza per i primi giri, ma viene poi scavalcato da Fabio Di Giannantonio e poi risucchiato dal gruppo. Il pilota Aprilia finisce in bagarre con Enea Bastianini, che finisce lungo e lo costringe fuori pista. L’italiano deve quindi completare un long lap. Nella seconda parte di gara, Marc Marqueza alle spalle di Di Giannantonio e lo supera. Nel frattempo, Fabio ...