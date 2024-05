Madonna di Trevignano - l’ultima trovata di Gisella che rivendica l’aurora boreale | “Segni dal ciel - la fine è vicina”

(Di domenica 12 maggio 2024) L'ultimadella veggente diRomanoCardia è quella dire di aver predetto l'aurora, che ha tinto ilo di viola in Italia. Ma si tratta di un fenomeno naturale, non è imminente alcuna Apocalisse.

Maria Giuseppa Scarpulla, la veggente di Trevignano Romano, all'incontro di preghiera per la presunta apparizione, oggi aveva i guanti . Per i fedeli le stimmate sono arrivate, ma non le ha mostrate ai giornalisti.Continua a leggere

