La Lazio vince con l’Empoli a -7 dall’Inter! Ma fuori di sicuro un big

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 12 maggio 2024) Laha vinto 2-0 contro, portandosi a casa tre punti fondamentali in ottica Europa. Nel finale perde un big per squalificato in quanto diffidato e ammonito. VITTORIA ? All’Olimpico, davanti a oltre 50mila persone per celebrare il 50esimo anniversario dello scudetto del 1974, lacontroin lotta per non retrocedere. Match combattuto sin dalle prime battute, con la squadra di Nicola per nulla intimorita dell’atmosfera dello stadio tinto di biancoceleste. Al 20? la prima occasione della partita è infatti sui piedi di Bastoni, che col sinistro sfiora l’incrocio dei pali. Quattro minuti più tardi, laprova a rispondere con Ciro Immobile, che suggerito da Kamada viene anticipato sul più bello da Ismajili. Al 35?, ci pensa invece Mandas ad evitare il ...