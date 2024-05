Bus con una scolaresca in gita sbanda | almeno 11 morti

(Di domenica 12 maggio 2024) Unascolastica per festeggiare il diploma si è trasformata in tragedia. Un autobus con a bordo più di 60 studenti è andato a schiantarsi contro un’auto e tre moto causando una strage. È successo sull'isola di Giava, in Indonesia.Secondo una prima ricostruzione dei fatti sembra che il bus...

Dramma in Algeria, 5 bambini annegati in una gita scolastica - Dramma in Algeria, 5 bambini annegati in una gita scolastica - Una gita scolastica in Algeria si è trasformata in dramma: cinque bambini sono morti annegati ad Algeri, mentre altri due sono ancora ricoverati in terapia intensiva. Lo riferisce un comunicato della ...

Incidenti Dramma in Algeria, 5 bambini annegati in una gita scolastica - Incidenti Dramma in Algeria, 5 bambini annegati in una gita scolastica - La stessa fonte ha indicato che le sue squadre sono intervenute intorno alle 19:30 ora locale (20:30 ora di Berna) per recuperare sei bambini sulla spiaggia del Parco Sablette, sulla baia di Algeri.

Sulla spiaggia del Parco Sablette Dramma in Algeria: 5 bambini annegano durante una gita scolastica - Sulla spiaggia del Parco Sablette Dramma in Algeria: 5 bambini annegano durante una gita scolastica - Una gita scolastica in Algeria si è trasformata in dramma: cinque bambini sono morti annegati ad Algeri, mentre altri due sono ancora ricoverati in terapia intensiva. Lo riferisce un comunicato della ...