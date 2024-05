Traffico Roma del 12-05-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 12 maggio 2024) Luce VerdeBuon pomeriggio dalla redazione intenso e rallentato ilin via Cilicia tra via Cristoforo Colombo e Piazza Galeria rallentamenti per un incidente in piazza Barberini all’altezza di via delle Quattro Fontane un altro incidente rallenta la circolazione sulla via Nomentana all’altezza di via Val Brembana per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sitopunto luce verde punto it la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della AC e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità