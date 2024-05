Incidente a Merone vicino Como: si ribaltano con l'auto, 5 feriti e un 20enne in gravi condizioni a Monza - incidente a merone vicino Como: si ribaltano con l'auto, 5 feriti e un 20enne in gravi condizioni a Monza - incidente a merone sulla strada verso Eupilio vicino Como: si ribaltano con l'auto, 5 feriti e un 20enne grave portato in codice rosso a Monza ...

Notte di incidenti tra giovanissimi. Il più grave a Merone: 20enne in codice rosso ospedale dopo il ribaltamento dell’auto - Notte di incidenti tra giovanissimi. Il più grave a merone: 20enne in codice rosso ospedale dopo il ribaltamento dell’auto - Quattro feriti, sempre giovanissimi, anche a Busnago, in via Italia, dove un’auto è finita fuori strada. Molto più lievi le conseguenze per i quattro 19enni a bordo: solo uno di loro è stato portato ...