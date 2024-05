MotoGp a Le Mans - successo di Martin

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 12 maggio 2024) 14.50 Jorgevince a Ledavanti a Marc Marquez e Bagnaia. Ottimo avvio di Bagnaia che passa il polemane resiste al suo ritorno Marc Marquez comincia la sua rimonta dal 13° posto in griglia. Non imperiosa come nella Sprint, ma comunque efficace e facilitata dalle cadute di Acosta e Bezzecchi. Il 'cabroncito' risale fino al 3° posto, mentreha la meglio su Bagnaia.Ultimi giri col fiato sospeso fra i tre: falliscono gli attacchi di Bagnaia a, Marquez nel approfitta e ruba il posto al torinese.