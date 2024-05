Rally - Sebastien Ogier vince in Portogall - Thierry Neuville sempre al comando della generale

Si è aperto ufficialmente quest’oggi con lo shakedown del giovedì il Rally di Croazia 2024 , valevole come quarto appuntamento stagionale del Mondiale WRC. In attesa di fare davvero sul serio a partire da domattina con la prima delle 20 prove ...

Un solido Kalle Rovanpera chiude al comando il venerdì del Rally del Portogallo , quinto appuntamento del Mondiale WRC 2024. Sullo sterrato lusitano, dopo una giornata davvero intensa, troviamo in vetta alla classifica generale Kalle Rovanpera ...

Rally, Sebastien Ogier vince in Portogallo, Thierry Neuville sempre al comando della generale - rally, sebastien Ogier vince in Portogallo, Thierry Neuville sempre al comando della generale - Uno straordinario sebastien Ogier si è aggiudicato il rally del Portogallo, quinto appuntamento del Mondiale WRC 2024. Il pilota francese del team Toyota, ...

WRC | Rally Portogallo, PS21: grossi guai al motore per Evans - WRC | rally Portogallo, PS21: grossi guai al motore per Evans - Evans perde un minuto e mezzo nella penultima speciale del rally Portogallo a causa del surriscaldamento del motore della sua Toyota GR Yaris. Grande opportunità per Neuville, che può allungare nel Mo ...

WRC | Rally Portogallo; PS19-20: lotta a 3 nella 'Super Sunday' - WRC | rally Portogallo; PS19-20: lotta a 3 nella 'Super Sunday' - Giornata molto tranquilla, invece, per Dani Sordo, il quale ha deciso di non prendere rischi. Forse, però, è stato anche troppo cauto, perché si è trovato a perdere mezzo minuto nella PS19 e a perdere ...