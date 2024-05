La sugar tax arriva d’estate | dal primo luglio l’imposta sulle bibite dolci o dolcificate I produttori | Così ci affossano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) Giusto in tempo per la stagione estiva. Dopo quattro anni di rinvii, salvo sorprese dell’ultimo minuto, latax entrerà in vigore il prossimo 1che va a tassare tutte lezuccherate naturalmente o artificialmente, era stata introdotta nella finanziaria del 2019 sul 2020, ma è sempre stata rinviata. Ora il governo Meloni la sblocca pur dimezzandone la portata: per i primi due anni si scende da 10 a 5 centesimi al litro e da 25 a 13 centesimi al chilogrammo delle previsioni originali. La previsione è contenuta nell‘emendamento governativo al decreto Superbonus e, piccolo giallo, contrasta con quanto si legge nella relazione tecnica dello stesso, che invece parla di un nuovo rinvio dell’entrata in vigore del. In tal caso latax sarebbe stata ...