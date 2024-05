Chi è Emanuel Lo? Età - vita privata e Instagram

Tempo di lettura: 4 minutiPalloncini bianchi e appalusi composti. La Chiesa Santa Maria di Costantinopoli gremita per dare l’ Ultimo saluto a Emanuele , il giovane di 13 anni stroncato da un malore domenica pomeriggio. Questo pomeriggio l’ Ultimo ...

Giorgia:”Emanuel Lo Avevo paura”/ La moglie del ballerino: “Credevo che tra noi non funzionasse” - Giorgia:”emanuel Lo Avevo paura”/ La moglie del ballerino: “Credevo che tra noi non funzionasse” - Giorgia ed emanuel Lo sono ormai una coppia consolidata, anche se agli inizi la cantante temeva che potesse non ...

Incontro con il pubblico intorno al libro "L'evocatore e altri racconti" di Emmanuel di Tommaso - Incontro con il pubblico intorno al libro "L'evocatore e altri racconti" di Emmanuel di Tommaso - Venerdì 17 maggio 2024 alle ore 18 presso la Libreria Ubik sita in via Irnerio n. 27 si terrà un incontro con il pubblico intorno al libro "L'evocatore e altri racconti" di Emmanuel Di Tommaso, in usc ...

Anticipazioni Verissimo domenica 12 maggio: da Ermal Meta ai genitori di Alessandro Venturelli - Anticipazioni Verissimo domenica 12 maggio: da Ermal Meta ai genitori di Alessandro Venturelli - Una puntata ricca di interviste interessanti, che vedrà la presenza anche di Al Bano e della figlia Jasmine Carrisi. Non mancheranno i protagonisti di Amici ...