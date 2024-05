Classifica marcatori Serie A 2023-2024 | i goleador del campionato

L’Inter Primavera ha pareggiato contro il Verona con il risultato di 3-3, ma ottenuto comunque la qualificazione alle Final Four per lo Scudetto. Tanti a segno nella partita del Konami Youth Development Centre, ecco la classifica marcatori completa ...

Tutto pronto per l’inizio della Serie A 2023 / 2024 . Un altro campionato è iniziato, e sarà combattutissimo, con il Napoli di Rudi Garcia pronto a difendere con le unghie e con i denti uno Scudetto che mancava da ben 33 anni. Si è rafforzata molto la ...

Scatto Champions della Lazio, battuto l'Empoli all'Olimpico: Roma e Atalanta sono a un solo punto - La Lazio ha battuto l'Empoli all'Olimpico grazie alle reti messe a segno da Patric e Vecino, una per tempo. Roma e Atalanta, quinte in classifica, adesso sono a un solo punto.

Mandas salva la Lazio con una parata sensazionale su Caputo: Patric non può crederci - Mandas salva il risultato della Lazio con una parata pazzesca su Caputo. Il giovane portiere greco mura a due passi la conclusione dell'attaccante dell'Empoli in modo incredibile. Patric vede tutto da ...

Stagione maledetta: gli segnano tutti, anche chi non ha mai fatto gol. Tifosi ironici: "Ora la tripletta di Portaluppi" - Contro il Bologna gli azzurri hanno subito le reti di Ndoye e Posch, al primo centro in campionato. E nelle tre giornate precedenti era successa la stessa ...