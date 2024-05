Genova - presa la banda che rubava i caschi in centr - un passante scopre tre giovani e arriva la polizia

(Di domenica 12 maggio 2024) Tentavano di forzare i bauletti di alcune moto parcheggiate in via Turati, a: per questo tre, tutti senza fissa dimora, sono stati denunciati per tentato furto in concorso. Però le loro immagini verranno comparate con quelle acquisite in altri colpi messi a segno nei mesi scorsi. Un p

Buon terzo posto della Golfo dei Poeti nel Girone Top 1 del campionato UNDER 19 maschile, chiuso con un 72-62 rifilato in casa al Cus Genova . Golfo dei Poeti in campo con: 14, Maccari 12, Poletto 12, Vignali 11, Russo 11, Rocchi 10, Bidini T. 2, ...

quattro giovani egiziani, tra i 17 e i 21 anni, alcuni residenti in una comunità per minori non accompagnati, sono stati denunciati dalla polizia per interruzione di pubblico servizio, dopo che hanno creato il caos a bordo di un treno regionale ...

Sconfitta nell'ultima di Campionato per la Rimont Progetti Genova - Sabato 11 maggio la Rimont Progetti genova ha incontrato a Reggio Emilia la Tirabassi & Vezzali nell'ultima partita del campionato 2023/2024. Il primo set ha visto la squadra guidata da Matteo Zanoni ...

Sampierdarena: no controllo e insultano carabinieri. Denunciati 3 stranieri - Sampierdarena: no controllo e insultano carabinieri. Denunciati 3 stranieri - Ieri i carabinieri di genova hanno identificato e denunciato due giovani algerini e un dominicano, con precedenti di polizia e mai rimpatriati, durante un controllo in Piazza Vittorio Veneto a genova ...