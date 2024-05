Genoa Sassuolo LIVE 0-0 | inizia la partita

(Di domenica 12 maggio 2024) Allo Stadio Ferraris, il match per la 36ª giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAllo Stadio Ferraris,si affrontano nel match valido per la 36esima giornata della Serie A 2023/24.(3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vazquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Retegui. Allenatore:

Punti fondamentali nella rincorsa alla salvezza per il Sassuolo; voglia di chiudere alla grande un ottimo campionato per il Genoa. La sfida...

Due delle sette vittorie in campionato del Sassuolo, quasi un terzo, sono arrivate contro l’Inter che ha dominato la serie A e questo aumenta i rimpianti degli emiliani che battendo 1-0 i nerazzurri con il gol di Laurentié provano a tenere aperte ...

Genoa-Sassuolo, la diretta del match - genoa-sassuolo, la diretta del match - Genova – genoa in campo al Ferraris per la sfida al sassuolo, i neroverdi allenati da Davide Ballardini hanno bisogno di punti salvezza ma il Grifone da tempo viaggia a gran ritmo. Torna la coppia Ret ...

CLASSIFICA - Lazio matematicamente in Europa! Al Napoli resta solo la Conference - CLASSIFICA - Lazio matematicamente in Europa! Al Napoli resta solo la Conference - Il 2-0 sull'Empoli garantirà una finestra europea nella prossima stagione per la squadra di Tudor: sarà almeno Conference League.

Genoa-Sassuolo LIVE. Gudmundsson titolare, confermato anche Thorsby. Spence in panchina - genoa-sassuolo LIVE. Gudmundsson titolare, confermato anche Thorsby. Spence in panchina - Tutti gli aggiornamenti dallo stadio Luigi Ferraris ...