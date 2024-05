LIVE Motocross - GP Galizia MXGP 2024 in DIRETTA | Prado vince gara- - seguono Febvre e Vlaanderen

(Di domenica 12 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.56 Grazie per averci seguito e appuntamento alle 17 per-2. 14.55domina dal primo all’ultimo giro,tiene il passo ma non riesce mai ad infastidirlo. Da segnalare le rimonte di Herlings e Gajser che si concludono quarto e sesto. 14.52 Ecco l’ordine di arrivo: 1 1, Jorge ESP GAS 34:11.687 19 1:40.111 3 1:49.080 1:45.856 1:45.110 0:31.321 0:26.122 0:23.823 0:27.814 Finish 2 3, Romain FRA KAW 34:13.723 19 0:02.036 0:02.036 1:40.328 3 1:44.850 1:46.431 1:44.035 0:30.095 0:26.327 0:23.005 0:25.423 Finish 3 10, Calvin NED YAM 34:14.286 19 0:02.599 0:00.563 1:41.871 4 1:42.133 1:42.572 1:42.648 0:29.950 0:24.513 0:22.286 0:25.384 Finish 4 84 Herlings, Jeffrey NED KTM ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Motocross MXGP , GP Galizia 2024 , Prado punta alla vittoria. La gara di qualificazione di MXGP sul nuovo tracciato del GP della ...

1- Male Guadagnini che si trova solo ventunesimo. Bonacorsi quattordicesimo e Monticelli undicesimo. 1- Prado si prende la testa della classifica, secondo Febvre e terzo Gajser . Parte gara-1! 14.13 Tutto ...

9- Gajser scatenato sorpassa Bogers e Guillod, sale in sesta posizione. 8- Gajser sale all'ottavo posto, superato Jonass. 7- In difficoltà gli italiani, Bonacorsi tredicesimo, Monticelli quattordicesimo, ...

