Giallo a Cantello | uomo di 49 anni trovato morto

(Di domenica 12 maggio 2024)(Varese) – Indagini in corso ada parte dei carabinieri, oggi dopo mezzogiorno è statoil cadavere di un, un quarantanovenne. Il macabro ritrovamento in uno stabile abbandonato. Sul posto sono intervenuti i finanzieri di Gaggiolo, gli operatori sanitari del 118 con ambulanza e automedica, i carabinieri di Viggiù e di Varese. Raccolti dagli inquirenti tutti gli elementi utili per le indagini, al momento non sono note le cause della morte, nessuna ipotesi è esclusa.

