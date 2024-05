Renato Schifani in ospedale dopo un incidente stradale | stordimento temporaneo dopo l’impatto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) Il presidente della Regione Sicilianaè rimasto coinvolto in un. Sta bene ed è già stato dimesso dall’San Giovanni di Dio di Agrigento dove è entrato in codice verde. L’, un tamponamento brusco fra due auto blindate, è avvenuto sul litorale di San Leone, il principale lido della città siciliana.è stato indalla scorta e ha riportato solo unodovuto ali controlli durati circa mezz’ora, il presidente ha ripreso il programma in agenda con la partecipazione alla manifestazione elettorale della candidata alle elezioni europee La Rocca Ruvolo di Forza Italia. Adesso ...