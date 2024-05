Nordio al congresso dell’Anm | La riforma si farà - ma l’indipendenza sarà un dogma

(Di domenica 12 maggio 2024) Articolo pubblicato domenica 12 Maggio 2024, 15:03 “Mai e poi mai ho pensato di entrare in conflitto con voi perché ho portato la toga per 40 anni“, ha esordito così il ministro della Giustizia Carloaldell’Associazione Nazionale Magistrati (Anm) a Palermo, cercando di placare gli animi dei presenti e mostrandosi rassicurante e L'articolo proviene da Il Difforme.

L’applauso dei suoi ex colleghi non è stato particolarmente caloroso. Ma dopo mesi di polemiche, è già tanto che la platea dell‘Associazione nazionale magistrati batta le mani al guardasigilli Carlo Nordio . E infatti il ministro della Giustizia ci ...

Congresso Anm, Conte cita la P2 per sparare a zero su riforma della Giustizia e governo: “È svolta autoritaria” - congresso Anm, Conte cita la P2 per sparare a zero su riforma della Giustizia e governo: “È svolta autoritaria” - Giuseppe Conte dal congresso dell'Anm di Palermo attacca le riforme del governo, paragonandone il disegno al Piano di rinascita democratica della P2.

Sulla giustizia è muro contro muro. Anm: "no a una riforma pericolosa" - Sulla giustizia è muro contro muro. Anm: "no a una riforma pericolosa" - Rotte di collisione. Il doppio filo che collega Roma, Genova e Palermo è lo stesso che collega politica e magistratura.

Anm contro Nordio: "No a separazione delle carriere e indebolimento del Csm" - Anm contro nordio: "No a separazione delle carriere e indebolimento del Csm" - Nonostante il tentativo di mediazione di nordio, Santalucia continua la crociata contro il governo e attacca la riforma della giustizia ...