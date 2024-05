Gf Vip - ex Vippone è diventato papà per la prima volta | Vi presentiamo Noah

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 11 maggio 2024) Fiocco azzurro per un noto ex concorrente del Gf Vip! Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, è appenadel piccolo, avuto dalla moglie Giorgia Migliorati Novello. L’annuncio è stato dato pochi minuti fa sui rispettivi profili Instagram della coppia: Che abbia inizio questa nuova vita insieme. Orgogliosi di presentarvi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Migliorati Novello ? (@giomigliorati) L’ex concorrente del Gf Vip e Giorgia si sono sposati il 16 giugno 2023 dopo tre anni d’amore. Testimone dello sposo ovviamente il calciatore Balotelli. Alla cerimonia erano presenti diversi personaggi popolari al mondo dei reality show, come gli ex Vipponi Francesco Oppini e Andrea Zelletta presente con l’ex corteggiatrice, nonché ...